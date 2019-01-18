Гадалка "заработала" на снятии порчи 240 тысяч рублей

На днях пенсионерка из Магнитогорска обратилась в правоохранительные органы.
В полиции потерпевшая рассказала, что увидела по телевизору информацию о профессиональной гадалке, сообщает пресс-службе УМВД России по г. Магнитогорску.
По указанному номеру телефона пенсионерка дозвониться не смогла, но вскоре ей "гадалка" сама перезвонила, рассказывает интернет-портал Yoki.ru. Приятный женский голос рассказал пенсионерке, что на ней "порча" и сказал, что ей надо делать, чтобы снять ее.
Доверчивая бабушка провела ряд манипуляций с солью и куриным яйцом, в надежде обрести здоровье. Мошенники при этом предупредили, что рассказывать никому ничего нельзя, так как "чары" не будут действовать.
За эти услуги женщина перевела деньги частями. Общая сумма переведенных денежных средств была весьма внушительной и составила более 240 000 рублей.
В настоящее время полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить граждан, причастных к совершению данного преступления.
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