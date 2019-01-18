Убивший мэра Гданьска поляк пытался проникнуть в президентский дворец

Убивший главу польского города Гданьск мужчина незадолго до происшествия пытался проникнуть в президентский дворец.
Об этом сообщают польские средства массовой информации.
Напомним, что прямо во время благотворительного концерта на сцену выскочил неизвестный и нанес несколько ударов ножом мэру города Гданьска Павлу Адамовичу. Сообщается, что на сцену он попал благодаря удостоверению сотрудника СМИ. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи долгое время боролись за жизнь польского политика, но тщетно — Адамович скончался.
Зарезавший мэра Гданьска мужчина вышел из тюрьмы в декабре прошлого года. За решеткой он отбывал срок за ограбления банков. Сразу же после выхода на свободу, сообщают польские СМИ, убийца пытался проникнуть в президентский дворец главы страны в Варшаве. Ему это не удалось.
Отметим, что за ограбления банков убийца провел в тюрьме пять с половиной лет. Теперь ему грозит срок куда более серьезный — скорее всего, 27-летний мужчина проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что перед польским судом предстанут шесть участников ультраправого движения "Гордость и современность". Поляков обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и праздновании дня рождения немецкого фюрера Адольфа Гитлера.
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