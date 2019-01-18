В Барнауле учительницу пыталась задушить мама ученика

В одной из школ города Барнаула учительница начальных классов рассказа родительнице о неуспеваемости ее сына и чуть не поплатилась за это жизнью. Педагог не спешила ругать мальчика, а постаралась дать маме все необходимые рекомендации, которые помогут ему быстрее разобраться со школьными предметами и сложными темами. Однако родительница восприняла эту информацию отрицательно, посчитав, что классный руководитель относится к ее ребенку предвзято.

Перед новогодними праздниками обиженная родительница решила вновь поговорить с педагогом и выяснить, чем ее не устраивает успеваемость ребенка, но разговора между женщинами не получилось.

По сообщению прокуратуры Алтайского края, женщина обвинила учителя в плохой организации детского новогоднего праздника и накинулась на классную руководительницу сына, пытаясь задушить ее. При это родительница угрожала убийством и не собиралась останавливаться в своих действиях. Избежать трагедии помогла другая учительница, находившаяся рядом, которая смогла успокоить разъяренную женщину.

Как сообщает ведомство, уголовное дело уже направили в суд.

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