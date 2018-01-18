Наблюдатель ОБСЕ погиб в Краматорске

На Украине в Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ. Об этом сообщил спецпредставитель председателя организации Мартин Сайдик, не уточняя ни имени, ни гражданства погибшего.

Краматорск находится на контролируемой официальным Киевом территории Донецкой области Украины. Обстоятельства происшедшего не уточняются.

"Сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего", — цитирует Сайдика ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что представители ОБСЕ на Украине жаловались на то, что пограничники неоднократно спускали на них своих собак.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что пограничники в Херсонской области на КПП не давали представителям миссии приблизиться к пункту пропуска, отпустив собак бегать без поводка.

Таким образом, из-за агрессивных собак западные наблюдатели столкнулись с проблемами и не могли приступить к исполнению своих обязанностей.

Позже командир пограничного наряда исполнил требование миссии и отозвал животных, но потом "еще дважды отпускал собак, которые агрессивно бежали за патрулем".

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