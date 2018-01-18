В Симферополе школьник открыл стрельбу по одноклассникам

В Симферополе семиклассник ранил в ногу из пневматического пистолета четвероклассника. Происшествие случилось в гимназии №1, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Рана оказалась неглубокой, пулю быстро извлекли, школьнику оказали медицинскую помощь и отпустили домой. В школе назначена служебная проверка. Свою проверку ведет и МВД.

В частности, сотрудники министерства намерены выяснить, как получилось, что ребенок получил доступ к оружию. Этот вопрос важнее, чем тот, как мальчик принес пистолет в школу.

"Это не к школе вопрос, он же его не со школьного стенда снял, а принес с собой, поэтому это работа правоохранительных органов", — аргументировал председатель комитета Госсовета по образованию, науке, молодежной политике и спорта Владимир Бобков. Бобков также уверен, что наличие охраны и рамок металлодетекторов на входе не является гарантией того, что никто из учеников не пронесет в школу запрещенных предметов.

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