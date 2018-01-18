Бобровые реки: бобры затопили деревню в Татарстане

В Татарстане в Мензелинском районе из-за бобров оказалось затопленной деревня Куяново. Бобры построили плотину и перегородили реку, сообщает Newizv. ru.

В итоге вода разлилась и затопила дома и другие постройки. Дороги превратились в реки: машины не могли по ним пройти. Бобры затопили и погреба, оставив хозяев без припасов. Жители обратились за помощью к спасателям.

Сейчас спасатели думают, как уничтожить плотину, этот вопрос прорабатывается с республиканской администрацией. Но только хлопоты, скорее всего, окажутся бесполезными: никто не отучит бобров строить плотины, а, значит, затопления продолжатся и дальше.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что более трехсот гектаров леса повредили бобры за восемь месяцев прошлого года в Новгородской области. Больше всего от этих животных пострадали районы, расположенные на юге и юго-западе области — Батецкий, Волотовский, Новгородский, Солецкий, Холмский и Шимский.

Насаждения на этих территориях, подтопленные в результате деятельности бобров, погибают в течение нескольких лет, а потом там образуются болота. Теряются тысячи кубометров деловой древесины, разрушается мелиоративная сеть, затопляются сельскохозяйственные угодья.

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