Взрыв на трубопроводе: горящая нефть идет на жилые поселки

В Саратовской области в Энгельском районе прорвало трубопровод с нефтью. Сейчас на месте порыва бушует пожар, сообщают "Известия".

Масса нефтепродуктов уже практически добралась до села Красноармейское, которое находится южнее Саратова (примерно 30 км). По некоторым данным, несколько строений уже сгорело. На месте работают спасатели и пожарные.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Свердловской области в Верхней Пышме недавно в одном из пятиэтажных домов прогремел взрыв. Пострадавших не было, здание не разрушилось.

Как выяснилось, произошел взрыв в квартире, где проживал ранее судимый 37-летний мужчина. По его словам, он нашел на свалке две фильтрующих коробки от противогаза, которые заполнил легковоспламеняющейся жидкостью. Он собирался использовать их на зимней рыбалке.

Пока мужчина готовился к ловле рыбы, в комнате, где он оставил фильтрующие коробки, произошел хлопок. В результате взрыва была повреждена стена и выбиты стекла. Часть жильцов дома эвакуировали.

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