Губернатор Меняйло опроверг данные о связи осетинских добровольцев с преступниками в Мелитополе

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что местные жители, которые стали добровольцами и отправились на фронт, мобилизованные граждане не связаны с ОПГ в зоне спецоперации.

Как подчеркнул губернатор, подозреваемым оказался гражданин Украины и выходец из Северной Осетии Павел Харебов. Он живёт в Мелитополе, добавил чиновник, слова которого приводит newstracker.ru.

Ранее сообщалось, что глава региона, журналисты ТАСС и Первого канала оказались под обстрелом ВСУ на территории Запорожской области. По информации СМИ, никто не пострадал.

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