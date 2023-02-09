Житель Казани выронил дочку во время купания, она погибла в своей кроватке

В Казани 28-летний отец пытался искупать двухмесячную дочь и случайно её уронил. Малышка упала и ударилась головой о бортик ванны.

По информации источника Телеканала "360", во время происшествия супруга обвиняемого не находилась в квартире. Когда женщина вернулась, её муж не стал рассказывать о состоянии ребёнка. Предполагаемый преступник уложил малышку спать. Она почувствовала себя плохо. У отца не получилось реанимировать дочку.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Как сообщили журналисты, обвиняемый задержан. Он признал свою вину добавили в СМИ.

Ранее житель Тувы во сне убил шестилетнего ребёнка. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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