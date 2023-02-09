В Перми осудят создателей подпольного казино

В Перми двух мужчин и трёх женщин обвинили в организации подпольного казино. Его доход составил 26 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, казино находилось на территории Дзержинского района. Следователи подчеркнули, что нелегальное заведение работало без перерывов.

Как заявили в properm.ru, полицейские обнаружили на месте преступления запрещённые вещества, оборудование для проведения игр и деньги. Возбуждены уголовные дела.

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