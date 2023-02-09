Полицейские задержали пьяных москвичей и "украинскую диверсантку"

В Москве местные жители устроили вечеринку с украинкой. В результате мероприятия полицейские задержали всех троих людей.

По информации Telegram-канала Baza, 51-летний мужчина отправился за алкоголем и встретил плачущую женщину. Домой эти люди вернулись вместе. Новая знакомая заявила собеседникам, что прибыла с Украины. Также женщина раскритиковала военную спецоперацию и рассказала о схронах, которые якобы делала на территории Запорожской области.

Как отметили журналисты, москвичи заподозрили знакомую в диверсии и вызвали правоохранителей. Они, по данным канала, приехали в квартиру с третьего раза. Полицейские задержали пьяных россиян и украинку, добавили в Baza.

Мужчины находились в наручниках в изоляторе. Украинка сняла кроссовок, из-за чего москвичи потребовали проверить её обувь на наличие секретной информации о России.

Сотрудники проекта сообщили, что задержанных москвичей отпустили домой спустя 12 часов.

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