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Полицейские задержали пьяных москвичей и "украинскую диверсантку"

Происшествия

В Москве местные жители устроили вечеринку с украинкой. В результате мероприятия полицейские задержали всех троих людей.

Полицейские задержали пьяных москвичей и "украинскую диверсантку"

По информации Telegram-канала Baza, 51-летний мужчина отправился за алкоголем и встретил плачущую женщину. Домой эти люди вернулись вместе. Новая знакомая заявила собеседникам, что прибыла с Украины. Также женщина раскритиковала военную спецоперацию и рассказала о схронах, которые якобы делала на территории Запорожской области.

Как отметили журналисты, москвичи заподозрили знакомую в диверсии и вызвали правоохранителей. Они, по данным канала, приехали в квартиру с третьего раза. Полицейские задержали пьяных россиян и украинку, добавили в Baza.

Мужчины находились в наручниках в изоляторе. Украинка сняла кроссовок, из-за чего москвичи потребовали проверить её обувь на наличие секретной информации о России.

Сотрудники проекта сообщили, что задержанных москвичей отпустили домой спустя 12 часов.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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