Нападающий сборной Украины Сикан избил россиянина в турецком отеле

Футболист "Шахтёра", нападающий сборной Украины Даниил Сикан избил российского туриста на территории одного из отелей Турции.

Как сообщает украинский канал "Взбiрна", ссылаясь на источник, гражданин РФ увидел Сикана в форме "Шахтёра", после чего стал громко выкрикивать фразы в поддержку РФ. Отмечается, что такое поведение россиянина разгневало футболиста.

"Сикан ударил туриста, сбив его с ног", — сказано в сюжете.

Гражданина РФ доставили в турецкую больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. При этом журналисты подчеркнули, что Сикан уладил конфликтную ситуацию мирным путём.

Ранее стало известно, что украинские беженцы избили двух жителей Берлина, разговаривавших на русском языке. По информации Junge Welt, мигранты использовали разбитую бутылку и газовый баллончик при нападении.