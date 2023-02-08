Мать девочки, напавшей на одноклассницу в Химках, попросила 15 миллионов за интервью

Вчера в одной из школ Химок пятиклассница нанесла ножевые ранения своей однокласснице, теперь мать нападавшей требует деньги за интервью. Об этом сообщает Телеканал "360".

Женщина заявила журналистам, что комментариев по поводу случившегося не даёт, а за информацию просит 15 миллионов рублей. Она призвала журналистов объединяться и искать деньги, так как они, по её мнению, зарабатывают на новостях.

Мать напавшей попыталась оправдать своё требование тем, что желает перевести деньги на лечение пострадавшей.

Раненая девочка находится в Люберецкой областной больнице. Сейчас она пришла в сознание и может разговаривать.

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