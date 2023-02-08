В Оренбурге пожилая женщина одурачила преступников и помогла полиции их задержать

Представители УМВД Оренбургской области заявили, что местная жительница помогла правоохранителям задержать похитителей. По информации СМИ, двое злоумышленников посетили магазин в столице региона и украли шесть телефонов.

Как написали в 56orb.ru, полицейские выяснили, где проживают подозреваемые, и прибыли в дом. Предполагаемые преступники, которые находились на 15 этаже, попытались сбежать через окно. На 14 этаже пенсионерка вышла из своей квартиры и закрыла её. Спуститься ниже обвиняемые не смогли из-за длины простыни.

Выяснилось, что задержанные злоумышленники находятся в федеральном розыске.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.