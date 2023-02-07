СМИ сообщили о смерти россиянина при землетрясении в Турции

Российские журналисты заявили, что гражданин РФ погиб из-за землетрясения в Турции.

Источник издания "Известия" отказался раскрыть личность жертвы стихийного бедствия. В СМИ отметили, что подземные толчки в стране ещё не прекратились.

Ранее представитель Управления по ЧС Орхан Татар сообщил, что, по данным на вторник, седьмое февраля, число погибших в результате происшествия выросло до 3381 человека. Также власти рассказали о 20 436 пострадавших. При этом из-за землетрясения в Турции разрушены 5575 зданий.

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