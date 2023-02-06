В Турции жертвами землетрясения стали 1121 человек

Руководитель отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по ЧС Орхан Татар сообщил обновлённые данные о жертвах землетрясения в Турции.

Как написали на официальном сайте AFAD, по информации на понедельник, шестое февраля, в результате происшествия погибли 1 121 человек, пострадали 7 634.

"Число разрушенных зданий составляет 2 834", — добавил Татар.

Ранее российский учёный Алексей Завьялов в беседе с Pravda.Ru допустил, что повторные толчки землетрясения продлятся два-три года.

"Удивительно, что произошло конкретное землетрясение с магнитудой 7,6 или 7,4, именно в Кахраманмараше и в это время", — подчеркнул специалист.

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