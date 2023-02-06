Злоумышленники взломали официальную страницу МЧС Карелии

Российские журналисты сообщили, что киберпреступники получили доступ к управлению официальным сообществом ГУ МЧС по Карелии в социальной сети "ВКонтакте".

Предположительно, злоумышленники отправляли подписчикам данные от лица министерства. Его представители призвали россиян игнорировать подозрительные ссылки.

Как отметили в karelinform.ru, в скором времени сообщество заработает в прежнем режиме.

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