Российские журналисты сообщили, что киберпреступники получили доступ к управлению официальным сообществом ГУ МЧС по Карелии в социальной сети "ВКонтакте".
Предположительно, злоумышленники отправляли подписчикам данные от лица министерства. Его представители призвали россиян игнорировать подозрительные ссылки.
Как отметили в karelinform.ru, в скором времени сообщество заработает в прежнем режиме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.