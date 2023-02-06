Двух школьников отвезли из ресторана "Вкусно и точа" в токсикологическую реанимацию.

Два школьника были экстренно доставлены в токсикологическую реанимацию из ресторана "Вкусно и точка" в Москве. Сейчас они находятся без сознания.

Пятнадцатилетний Александр и четырнадцатилетняя София почувствовали себя плохо в ресторане сети "Вкусно и точка", расположенном в центре Москвы на Маросейке. Как сообщает Telegram-канал Baza, подростки стали бредить, высказывать суицидальные мысли и вести себя совершенно неадекватно.

Их состояние было настолько тревожным, что сотрудники ресторана вызвали бригаду скорой помощи. Александра и Софию госпитализировали в токсикологическую реанимацию. По предварительному диагнозу, они столкнулись с отравлением психодислептиками.

Пока следователи не могут выяснить, где именно подростки получили эти препараты, и как произошло отравление. Допросить их невозможно, они пребывают в бессознательном состоянии. Сообщается, что более подробные анализы будут готовы позже, и уже тогда станет ясно, что именно стало причиной отравления.

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