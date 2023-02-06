Россиянка Любовь, проживающая в расположенном неподалёку от эпицентра землетрясения Газиантепе, рассказала об обстановке в турецком городе.
По её словам, землетрясение началось внезапно. Люди сразу начали выбегать из домов на улицу.
"Звон люстр до сих пор в ушах. Я укрылась в мечети, домой пока возвращаться страшно. Улетать из города тоже страшно. На улице снег, туман и холод", — рассказала Любовь RT.
Она добавила, что местные жители прячутся в машинах. Они паркуют автомобили вдоль дороги или вдали от зданий. Однако у многих уже начал заканчиваться бензин.
Любовь отметила, что из-за двухминутного землетрясения в Газиантепе разрушилось как минимум 500 зданий. По официальным данным, погибли 284 человека.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.