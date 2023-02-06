Проживающая в Газиантепе россиянка Любовь рассказала об обстановке в городе после землетрясения

Россиянка Любовь, проживающая в расположенном неподалёку от эпицентра землетрясения Газиантепе, рассказала об обстановке в турецком городе.

По её словам, землетрясение началось внезапно. Люди сразу начали выбегать из домов на улицу.

"Звон люстр до сих пор в ушах. Я укрылась в мечети, домой пока возвращаться страшно. Улетать из города тоже страшно. На улице снег, туман и холод", — рассказала Любовь RT.

Она добавила, что местные жители прячутся в машинах. Они паркуют автомобили вдоль дороги или вдали от зданий. Однако у многих уже начал заканчиваться бензин.

Любовь отметила, что из-за двухминутного землетрясения в Газиантепе разрушилось как минимум 500 зданий. По официальным данным, погибли 284 человека.

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