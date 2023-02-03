В Магадане спецслужбы задержали бывшую сотрудницу филиала "Почты России", подозреваемую в хищении 4,5 млн рублей из бюджета организации. Об этом сообщает издание Сиб.фм.
Сотрудница имела доступ к электронным платёжным поручениям и с помощью фиктивных переводов сумела вывести крупную сумму. На полученные деньги женщина купила жильё в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.
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