В Новосибирске экс-сотрудницу "Почты России" подозревают в хищении 4,5 млн рублей

В Магадане спецслужбы задержали бывшую сотрудницу филиала "Почты России", подозреваемую в хищении 4,5 млн рублей из бюджета организации. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

Сотрудница имела доступ к электронным платёжным поручениям и с помощью фиктивных переводов сумела вывести крупную сумму. На полученные деньги женщина купила жильё в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

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