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В Новосибирске закрыли чердак дома из-за падения 16-летней девушки на парня

Происшествия

В Новосибирске после падения 16-летней девушки на случайного прохожего в доме, где произошла трагедия, закрыли чердак, сообщают региональные СМИ.

В Новосибирске закрыли чердак дома из-за падения 16-летней девушки на парня

Однако в управляющей компании продолжают утверждать, что выход на крышу был закрыт и до инцидента.

"По последним данным, она выпала из квартиры. У нас все чердаки закрыты", — заверила директор УК "Дост-Н" Сухарева Ирина Сиб.фм.

Однако, по данным журналистов, новый замок появился на "чердачной" двери только на днях.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии в Новосибирске. 16-летняя девушка упала на проходящего под окнами дома 17-летнего парня. Сибирячка скончалась сразу, молодой человек умер в больнице.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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