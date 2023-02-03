В Новосибирске закрыли чердак дома из-за падения 16-летней девушки на парня

В Новосибирске после падения 16-летней девушки на случайного прохожего в доме, где произошла трагедия, закрыли чердак, сообщают региональные СМИ.

Однако в управляющей компании продолжают утверждать, что выход на крышу был закрыт и до инцидента.

"По последним данным, она выпала из квартиры. У нас все чердаки закрыты", — заверила директор УК "Дост-Н" Сухарева Ирина Сиб.фм.

Однако, по данным журналистов, новый замок появился на "чердачной" двери только на днях.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии в Новосибирске. 16-летняя девушка упала на проходящего под окнами дома 17-летнего парня. Сибирячка скончалась сразу, молодой человек умер в больнице.

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