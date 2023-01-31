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В Тюмени пешеход за полчаса дважды стал участником ДТП и попал в больницу

Происшествия

Житель Тюмени, предпочитающий переходить дорогу в неположенных местах, за полчаса дважды стал участником ДТП. Об этом пишет Megatyumen.ru.

В Тюмени пешеход за полчаса дважды стал участником ДТП и попал в больницу

По информации издания, сначала 26-летний парень перебегал дорогу возле дома по адресу Республики, 89. Водитель машины Renault Logan не успел вовремя среагировать и сбил пешехода. На место ЧП приехали медики, которые приняли решение доставить пациента в Областную клиническую больницу № 2.

После обследования врачи предложили парню остаться в медучреждении, однако он отказался.

Отправившись домой из больницы, житель Тюмени снова попытался перейти дорогу в неправильном месте и стал участником ещё одной аварии. Неподалёку от ОКБ №2 парня сбила иномарка Mitsubishi.

Сейчас пациент находится в медучреждении в состоянии средней степени тяжести.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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