В Тюмени пешеход за полчаса дважды стал участником ДТП и попал в больницу

Житель Тюмени, предпочитающий переходить дорогу в неположенных местах, за полчаса дважды стал участником ДТП. Об этом пишет Megatyumen.ru.

По информации издания, сначала 26-летний парень перебегал дорогу возле дома по адресу Республики, 89. Водитель машины Renault Logan не успел вовремя среагировать и сбил пешехода. На место ЧП приехали медики, которые приняли решение доставить пациента в Областную клиническую больницу № 2.

После обследования врачи предложили парню остаться в медучреждении, однако он отказался.

Отправившись домой из больницы, житель Тюмени снова попытался перейти дорогу в неправильном месте и стал участником ещё одной аварии. Неподалёку от ОКБ №2 парня сбила иномарка Mitsubishi.

Сейчас пациент находится в медучреждении в состоянии средней степени тяжести.