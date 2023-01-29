Посёлок в Курской области попал под миномётный обстрел ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский.

"Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Зафиксировано 12 прилётов. Пострадавших нет", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Старовойта, в результате атаки были повреждены линии энергоснабжения, что привело к отключению света в самом посёлке и в соседнем селе Волфино. Специалисты устраняют последствия обстрела и работают над возобновлением подачи электричества.

Ранее Старовойт проинформировал о том, что ВСУ сбросили два гранаты на территорию комбината по переработке зерна и изготовлению муки в посёлке Тёткино.

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