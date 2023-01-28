В Новосибирске судебный процесс по статье о дискредитации ВС РФ закончился саботажем и массовой потасовкой. Из-за буйного поведения участников процесса приставы пытались запереть людей в здании Фемиды.
Суд разбирал дело сибирячки, которая оставила в Сети нелестный комментарий в отношении СВО и российской армии. Ей грозит срок до трёх лет лишения свободы.
Поводом для беспорядков в суде стало поведение активистов, которые не слушали указания судьи.
"Судья разрешила снимать трём из них в течение пяти минут и попросила их отойти в сторону. Однако активисты начали возмущаться, — передаёт Сиб.фм. — Присутствующие начали выкрикивать "позор". В зале присутствовали и участники процесса, полицейские и двое приставов, которые пытались сдержать толпу".
В итоге сотрудники суда запрели буйных участников процесса в здании и вызвали полицию.
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