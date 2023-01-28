На суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка и саботаж

В Новосибирске судебный процесс по статье о дискредитации ВС РФ закончился саботажем и массовой потасовкой. Из-за буйного поведения участников процесса приставы пытались запереть людей в здании Фемиды.

Суд разбирал дело сибирячки, которая оставила в Сети нелестный комментарий в отношении СВО и российской армии. Ей грозит срок до трёх лет лишения свободы.

Поводом для беспорядков в суде стало поведение активистов, которые не слушали указания судьи.

"Судья разрешила снимать трём из них в течение пяти минут и попросила их отойти в сторону. Однако активисты начали возмущаться, — передаёт Сиб.фм. — Присутствующие начали выкрикивать "позор". В зале присутствовали и участники процесса, полицейские и двое приставов, которые пытались сдержать толпу".

В итоге сотрудники суда запрели буйных участников процесса в здании и вызвали полицию.

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