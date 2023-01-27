Китайцы продали российскому кардиологическому центру неработающее оборудование

Кардиологический центр в Омске получил из Китая неисправное медицинское оборудование с поддельным сертификатом и гарантийным талоном.

Согласно информации, то, что видеоэндоскопическая система не работает, обнаружили после доставки. Начали разбираться с гарантийным талоном и сертификатом и выяснилось, что документы липовые.

"Установлено, что гарантийный талон на поставленное медицинское оборудование имеет признаки подделки. Официальный представитель завода-изготовителя медицинского оборудования также подтвердил, что приложенный к оборудованию гарантийный талон производителем не выдавался", — передаёт gorod55.ru.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.