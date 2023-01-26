В Башкирии жителями посёлка обнаружен замёрзший труп женщины

В Башкирии периодически происходят смерти людей в одном и том же "заколдованном месте" посёлка. Жители очень напуганы происходящим.

24 января рано уром было обнаружено замёрзшее женское тело. Инцидент был подтверждён и правоохранительными органами, пишет mkset.ru.

Пресс-служба следственного комитета Башкирии информирует, что уже произведён осмотр места происшествия. Сообщается, что признаков того, что смерть женщины была насильственной, не обнаружено. Далее предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Она должна внести ясность в произошедшее и понять причину гибели женщины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.