В Башкирии периодически происходят смерти людей в одном и том же "заколдованном месте" посёлка. Жители очень напуганы происходящим.
24 января рано уром было обнаружено замёрзшее женское тело. Инцидент был подтверждён и правоохранительными органами, пишет mkset.ru.
Пресс-служба следственного комитета Башкирии информирует, что уже произведён осмотр места происшествия. Сообщается, что признаков того, что смерть женщины была насильственной, не обнаружено. Далее предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Она должна внести ясность в произошедшее и понять причину гибели женщины.
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