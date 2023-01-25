Банда в Ростове заработала на мигрантах 24 млн рублей

В Ростовской области задержали банду из шести человек, которые выдавали мигрантам сертификаты о знании русского языка и проводили липовые тестирования. Согласно информации, документы получали даже те, кто "два слова" не мог связать.

Так, по информации правоохранительных органов, фигуранты "помогли" 3,6 тысячи мигрантам и заработали на них около 24 миллионов рублей.

"Во время устной части у экзаменуемых были подсказки на их родном языке. Таким образом, фигуранты помогли 3,6 тысячи мигрантам. Всего подозреваемые на незаконной деятельности заработали 24 миллиона рублей. Им удалось это сделать за полтора года", — передаёт rostovgazeta.ru.

Дело на всех фигурантов передали в прокуратуру.

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