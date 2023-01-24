В Екатеринбурге произошла массовая драка между российскими и египетскими студентами

В Екатеринбургском УрФУ произошла массовая драка среди студентов. По версии полицейских, ЧП случилось из-за громко играющей музыки. Однако сами учащиеся выдвигают разные причины развития конфликта.

Так, по словам одного из студентов, спор произошёл на почве национальной неприязни и подрались студенты из Египта, России и Узбекистана.

"Началось всё после того, как египтянин спустился по лестнице к своему другу. Там он встретил обучающегося из Узбекистана и несколько русских студентов, с которыми у него ранее был конфликт. По словам Махмуда, русские юноши были пьяны. Также он добавил, что в руках у молодых людей был электрошокер и нож", — передаёт tagilcity.ru.

Студент из Египта утверждает, что первым ударил уроженец Узбекистана, который якобы разозлился на своего арабского оппонента из-за девушки.

Всем фигурантам массовой драки грозит до 15 суток ареста.

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