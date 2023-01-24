В Приморье не могут поймать тигра-убийцу

Жители Приморского края жалуются на агрессивного амурского тигра, который терроризирует целые посёлки. По словам людей, хищник уже загрыз 28 собак.

Последними жертвами тигра стали дворовые собаки, которые спали в будках. По словам селян, одну из них хищник разорвал прямо на веранде частного дома. Люди опасаются, что тигр может проникнуть в помещение и тогда "обедом" уже станут жильцы.

"Животное могло спокойно пробраться вовнутрь и напасть на человека. Селяне уточняют, что с начала зимы они лишились примерно 28 собак. С каждым разом аппетит тира растёт", — передаёт zr.media.

Отловить "живодёра" не могут с середины декабря. Тем временем люди боятся выйти из дома даже днём.

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