Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД на транспорте расследуют факт наезда поезда на молодого человека. Об этом сообщает издание Megatyumen.ru.
20-летний парень начал перебегать железную дорогу перед приближающимся составом. Машинист поезда заметил человека и стал сигналить, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
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