Сотрудники МВД Тюмени проводят проверку по факту наезда поезда на человека

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД на транспорте расследуют факт наезда поезда на молодого человека. Об этом сообщает издание Megatyumen.ru.

20-летний парень начал перебегать железную дорогу перед приближающимся составом. Машинист поезда заметил человека и стал сигналить, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

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