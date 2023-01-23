Сотрудниками российских спецслужб предотвращён теракт на Северном Кавказе, исполнитель которого действовал по заданию Украины. Об этом рассказали в ФСБ.
"ФСБ РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — сообщили в ведомстве.
Агент украинских спецслужб с позывным "Алехандро" рассказал при задержании, что занимался подготовкой теракта, нацеленного на полицейских.
По месту жительства задержанного был произведён обыск, в ходе которого были найдены "средства террора, готовые к применению".
По факту случившегося открыто уголовное дело.
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