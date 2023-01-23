На Северном Кавказе задержали гражданина РФ, занимавшегося подготовкой теракта по заданию Киева

Сотрудниками российских спецслужб предотвращён теракт на Северном Кавказе, исполнитель которого действовал по заданию Украины. Об этом рассказали в ФСБ.

"ФСБ РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — сообщили в ведомстве.

Агент украинских спецслужб с позывным "Алехандро" рассказал при задержании, что занимался подготовкой теракта, нацеленного на полицейских.

По месту жительства задержанного был произведён обыск, в ходе которого были найдены "средства террора, готовые к применению".

По факту случившегося открыто уголовное дело.

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