Regnum: мумифицированное тело актёра из "Физрука" найдено в Москве

Полицейские нашли мумифицированное тело актёра Владимира Ипатова в его московской квартире, сообщает Regnum.

По данным издания, 15 января в полицию обратилась дочь артиста Ксения. Она рассказала, что её отец перестал отвечать на звонки ещё до Нового года.

Сотрудники полиции приехали на адрес, вскрыли дверь и нашли в квартире тело 64-летнего Ипатова. Судмедэксперты установили, что актёр скончался месяц назад.

На теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Актёр Владимир Ипатов известен по ролям в сериалах "Папины дочки", "Физрук" и "Интерны".

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