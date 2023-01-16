Детей эвакуировали из всех школ Кисловодска после сообщений о минировании

Детей и педагогов эвакуировали из всех школ Кисловодска после сообщений о минировании, передаёт newstracker.ru.

По информации издания, школьников и учителей вывели из 14 образовательных учреждений. Отмечается, что письма с угрозами начали поступать утром 16 января.

Как пояснил руководитель Кисловодска Евгений Моисеев, на территории школ работают сотрудники экстренных служб, полицейские и спасатели.

В материале сказано, что это уже не первая эвакуация в городе. За прошлую неделю детей четыре раза распускали по домам из-за ложных сообщений о минировании объектов. Родители несовершеннолетних потребовали, чтобы в учебных заведениях оперативно решили проблему с "информационным террором". По их словам, детям сложно учиться в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что в школах и вузах Тобольска прошла эвакуация. Причиной стали письма с угрозами минирования, поступившие в образовательные организации.