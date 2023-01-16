В школах и вузах Тобольска после сообщений о минировании началась эвакуация

Школьников, студентов и педагогов эвакуировали из учебных заведений Тобольска после сообщений о минировании, пишет nashgorod.ru.

По информации издания, учеников и преподавателей вывели из школ № 9 и № 14. Отмечается, что в эти образовательные учреждения пришли письма с угрозами. Кроме того, эвакуация прошла в местном педагогическом университете.

"У пединститута стоит скорая, полиция и Росгвардия", — рассказали очевидцы.

Как пояснили в пресс-службе университета, студенты временно переведены на удалённый формат обучения. В эти минуты полицейские обследуют кабинеты учреждения.

Ранее стало известно, что в Орске детей эвакуировали из образовательных организаций после новой волны сообщений о минировании объектов.