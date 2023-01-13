Рогов проинформировал о теракте в Бердянске, организованном ВСУ

Представители киевского режима осуществили подрыв автомобиля главы ВГА Бердянского района города Бердянск Алексея Кичигина. Такой информацией поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов отметил, что с Кичигиным всё в порядке, он не пострадал.

"В 19:30 боевиками УГИЛ совершен террористический акт путем подрыва в городе Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича. По счастливой случайности чиновник не пострадал", — написал Рогов в Telegram-канале.

Общая масса подложенной в авто украинскими националистами взрывчатки была равна 1 кг в тротиловом эквиваленте, добавил Рогов.

А Кичигин остался жив и здоров потому, что заложенное на днище автомобиля взрывное устройство было вовремя замечено.

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