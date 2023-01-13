Экс-директор колледжа на Ставрополье оплатил штраф из бюджета и может сесть в тюрьму

Бывший директор Ставропольского колледжа связи Павел Кувалдин, приговорённый к штрафу и условному сроку за растрату 2,6 млн рублей, может отправиться за решётку.

Ранее суд установил, что выделенную государством субсидию чиновник потратил не на инновационные и опытно-экспериментальные работы в рамках программы "Доступная среда", а заплатил в качестве премии себе и приближённым сотрудникам колледжа. Он был признан виновным, но остался на свободе и должен был возместить часть принесённого ущерба.

Как удалось выяснить правоохранителям, 40 тысяч рублей в государственный бюджет Кувалдин выплатил из средств учебного заведения, а не из своего кармана, пишет издание newstracker.ru.

На бывшего директора возбудили новое дело, и сейчас прокуратура требует назначить обвиняемому реальный срок, а не условное наказание.

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