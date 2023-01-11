Все самолёты в небе над США вынуждены совершить посадку из-за глобального сбоя

Все самолёты в небе над Соединёнными Штатами вынуждены совершить посадку из-за глобального сбоя.

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Примерно, 760 внутренних и международных рейсов задержаны, еще 90 рейсов — отменены, в частности, сказано в сообщении.

"Опять Баширов и Петров?" - комментирует ситуацию военный обозреватель Борис Рожин.

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