Все самолёты в небе над Соединёнными Штатами вынуждены совершить посадку из-за глобального сбоя.
Об этом сообщает издание "Украина.ру".
Примерно, 760 внутренних и международных рейсов задержаны, еще 90 рейсов — отменены, в частности, сказано в сообщении.
"Опять Баширов и Петров?" - комментирует ситуацию военный обозреватель Борис Рожин.
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Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.