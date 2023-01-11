В Оренбуржье завершили расследование дела в отношении главы ОПГ Корчагина

СК РФ по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя местной организованной преступной группы (ОПГ) Сергея Корчагина.

Как сообщает 56orb.ru, 65-летний мужчина обвиняется в организации ряда заказных убийств и создании группы "смотрящих" в регионе. Отмечается, что подозреваемый основал ОПГ в 1999 году для поддержания собственного авторитета.

По словам следователей, Корчагин обвиняется в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса РФ.

Они пояснили, что, помимо создания ОПГ и убийств, мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку.

В материале также подчёркивается: последнее убийство, к организации которого причастен Корчагин, зарегистрировали летом 2008 года в Орске. Региональный Следком передал уголовное дело прокурору. Ему предстоит вынести обвинительный приговор мужчине.