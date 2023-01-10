В Татарстане следователи посчитали "Водоканал" виновным в падении ребёнка в колодец

Следователи установили, что мальчик упал в колодец по вине "Водоканала", пишет издание inkazan.ru.

Недалеко от села Старые Ерклы Тукаевского района в декабре 2022 года 8-летний мальчик катался на самокате и упал в открытый колодец, получив при этом ушибы и ссадины.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело из-за оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг. Следствие считает, что работники ООО "Тукаевский водоканал" знали о проблеме, но не устранили ее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.