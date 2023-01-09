В Алтайском крае перевернулся автобус с 54 пассажирами

Автобус Караганда-Новосибирск с 54 пассажирами перевернулся на дороге в Алтайском крае.

ДТП случилось недалеко от села Панкрушиха. Пассажирский автобус следовал в Новосибирск из Караганды.

Ранее сообщалось, что автобус с вахтовиками перевернулся по пути в Екатеринбург.

По информации atas.info, в в результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров, в том числе один ребёнок.

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