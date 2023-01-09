Автобус Караганда-Новосибирск с 54 пассажирами перевернулся на дороге в Алтайском крае.
ДТП случилось недалеко от села Панкрушиха. Пассажирский автобус следовал в Новосибирск из Караганды.
Ранее сообщалось, что автобус с вахтовиками перевернулся по пути в Екатеринбург.
По информации atas.info, в в результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров, в том числе один ребёнок.
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