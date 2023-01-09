Бывший зампрокурора Новосибирской области Турбин признался во взяточничестве

Экс-заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин заявил, что вместе с сообщником предпринимателем Сергеем Белоусом занимался коррупцией.

"Оба фигуранта дела признали свою вину", — заявили представители суда, передаёт atas.info.

По данным СМИ, Турбин получил три миллиона рублей. Как рассказали журналисты, деньги передал в 2017 году бизнесмен Михаил Колгоморов, который таким образом узнал о ходе расследования дела в отношении друга.

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