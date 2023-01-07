Пассажирский самолёт Boeing 737, следующий в Москву из Мурманска, подал сигнал тревоги.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.
Сообщается, что всё произошло в небе над Вологодской областью.
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