Пассажирский Boeing 737 Мурманск — Москва подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью

Пассажирский самолёт Boeing 737, следующий в Москву из Мурманска, подал сигнал тревоги.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.

Сообщается, что всё произошло в небе над Вологодской областью.

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