В ресторане, расположенном в центре российской столицы, зарегистрировано возгорание. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб РФ.
По его словам, инцидент произошёл в трёхэтажном здании по улице Садовой-Самотечной в Москве.
"Зафиксировано открытое горение", — пояснили в экстренных службах.
Отмечается, что в ресторане есть газовый баллон.
Кроме того, сотрудники МЧС добавили, что посетителей в здании на данный момент нет. К месту ЧП направлены пожарные расчёты. Спасатели оценивают площадь возгорания в 180 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
Жителям дома, который находится возле ресторана, предложили эвакуироваться.
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