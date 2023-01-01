Экстренные службы: в центре российской столицы горит ресторан

В ресторане, расположенном в центре российской столицы, зарегистрировано возгорание. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб РФ.

По его словам, инцидент произошёл в трёхэтажном здании по улице Садовой-Самотечной в Москве.

"Зафиксировано открытое горение", — пояснили в экстренных службах.

Отмечается, что в ресторане есть газовый баллон.

Кроме того, сотрудники МЧС добавили, что посетителей в здании на данный момент нет. К месту ЧП направлены пожарные расчёты. Спасатели оценивают площадь возгорания в 180 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Жителям дома, который находится возле ресторана, предложили эвакуироваться.