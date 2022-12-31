Два частных жилых дома оказались повреждены после того, как на них упали металлические обломки неизвестного происхождения. Инцидент произошёл в посёлке Линево Волгоградской области.
Падение обломков стало причиной пожара, однако пострадавших и критических инфраструктурных разрушений нет.
О произошедшем проинформировал глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко в соцсетях.
"Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал", — написал Шевченко.
Сейчас на месте падения обломков находятся сотрудники силовых структур и представители местной администрации.
Глава муниципального района пообещал сообщить подробности случившегося позднее.
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