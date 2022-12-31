Оренбуржец получил 9,5 лет тюрьмы за избиение знакомой: женщина скончалась

Житель Оренбургской области получил 9,5 лет тюрьмы за убийство по неосторожности. Мужчина жестоко избил знакомую руками и ногами, нанёс удары по голове. В результате женщина скончалась.

Известно, что ранее осуждённый уже бывал в колонии.

"Изучив все обстоятельства по делу, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, суд пришёл к выводу о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы", — передаёт 56orb.ru.

Оренбуржца отправили в колонию особого режима на 9,5 лет.

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