Суд в Сургуте признал экстремистской аудиозапись подростка с оскорблениями Украины

Суд в Сургуте удовлетворил иск прокуратуры и признал голосовое сообщение школьник с нелестными высказываниями в адрес Украины экстремистским.

Школьник опубликовал аудио в Сети ещё в 2020 году.

"В чате он отправил аудиосообщение, в котором в уничижительной форме высказался по поводу Украины. В дальнейшем на эту аудиозапись обратил внимание хабаровский прокурор, — передаёт muksun.fm. — Лингвистическая экспертиза показала, что аудиозапись формирует "отрицательный образ украинской нации и государства Украина". Теперь она официально признана экстремистской".

После вердикта суда, аудиозапись школьника распространять нельзя, однако она долго "вирусилась" в Сети. Грозит ли какое-то наказание подростку, авторы не уточнили.

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