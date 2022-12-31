Суд в Сургуте удовлетворил иск прокуратуры и признал голосовое сообщение школьник с нелестными высказываниями в адрес Украины экстремистским.
Школьник опубликовал аудио в Сети ещё в 2020 году.
"В чате он отправил аудиосообщение, в котором в уничижительной форме высказался по поводу Украины. В дальнейшем на эту аудиозапись обратил внимание хабаровский прокурор, — передаёт muksun.fm. — Лингвистическая экспертиза показала, что аудиозапись формирует "отрицательный образ украинской нации и государства Украина". Теперь она официально признана экстремистской".
После вердикта суда, аудиозапись школьника распространять нельзя, однако она долго "вирусилась" в Сети. Грозит ли какое-то наказание подростку, авторы не уточнили.
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