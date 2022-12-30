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В Екатеринбурге игиловцы* ограбили "обнальщиков" на 88 млн рублей

Происшествия

Четверым фигурантам дела о грабежах в Екатеринбурге суд вынес приговор. Согласно информации, преступники в ходили в запрещённую организацию ИГИЛ* и нападали на "обнальщиков".

"В Свердловском областном суде вынесли приговор четырём членам банды, которые нападали на "обнальщиков", благодаря чему похитили более 88 млн рублей", — передаёт tagilcity.ru.

Известно, что банда орудовала на территории области с 2017 по 2020 год. За это время они спланировали и совершили восемь разбойных нападений.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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