Житель Нижегородской области избил школьника, который обижал его сына

В Нижегородской области разгорелся скандал из-за стычки школьников. Разгневанный отец одного из участников конфликта незаконно проник на территорию учебного заведения и избил обидчика своего сына.

Что не поделили подростки не уточняется, однако и пострадавшего ученика, и несовершеннолетнего сына нападавшего поставили на внутришкольный учёт.

"Избивший школьника в Кстове мужчина прошёл на территорию учебного заведения незаконно. За это охраннику объявили дисциплинарное взыскание", — передаёт newsnn. ru.

Как уточняет издание, после конфликта, прежде чем отправиться в школу и избить оппонента сына, родители "пострадавшего" угрожали девятикласснику и обещали "пустить по кругу". Мужчине, который напал на подростка грозит уголовное наказание.

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