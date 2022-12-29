Юрист предупредил, что в основном мишенью мошенников являются пенсионеры и молодые люди

Юрист Александр Хаминский сообщил, что жертвой телефонных мошенников может оказаться любой человек. Однако, по словам специалиста, в основном злоумышленники выбирают пенсионеров, молодёжь и богатых людей.

"Преступники приобретают в Сети базы с персональными данными об имущественном и социальном статусе жертвы", — отметил эксперт, слова которого приводит NEWS.ru.

В качестве примера специалист привёл мошенническую схему "уникальное лечение". Пожилой человек приходит на бесплатный приём якобы к врачу и ему рассказывают о "страшном диагнозе". Во время "лечения" мошенники заставляют жертву оформить на себя кредит, предупредил юрист.

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