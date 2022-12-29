Грабитель в Питере оказал психологическую помощь кассирше: Могу с вами побыть, чтобы вы успокоились

Ограбление ломбарда в Санкт-Петербурге пошло не по плану из-за сентиментального злоумышленника, который принялся утешать рыдающую кассиршу.

В Питере злоумышленник ворвался в ломбард, угрожая взрывным устройством. Увидев слёзы женщины, он растерялся и начал утешать и поздравлять с Новым годом рыдающую кассиршу.

"Всё, успокойтесь, пожалуйста, не плачьте. Я могу с вами побыть, я хочу, чтобы вы успокоились", — сказал не слишком уверенный в себе гангстер.

Молодой грабитель объяснил, что ему нужны деньги, чтобы спасти больную маму. После он пожелал сотруднице ломбарда встретить Новый год в кругу близких

"В Питере даже грабители культурные", — комментируют инцидент в Сети.

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